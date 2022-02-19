В случае агрессии РФ санкции ЕС будут касаться энергетического сектора, – глава Еврокомиссии

19 февраля 2022 , 11:59
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Урсула фон дер Ляен в твиттере

Евросоюз готов ввести жесткие санкции против России в случае ее нового вторжения в Украину. Они коснутся энергетического сектора и доступа к высоким технологиям.

Соответствующее заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в субботу, 19 февраля.

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Мы уже согласовали жесткие санкции, которые могут иметь тяжелые последствия для Москвы в случае последующего военного нападения. Они будут включать ограничения в энергетическом секторе и в доступе к высоким технологиям.
– сказала политик.

Глава Еврокомиссия подчеркнула, что "мышление Кремля, которое происходит из темного прошлого, может стоить России преуспевающего будущего". В то же время Евросоюз поддерживает Украину.

Урсула фон дер Ляен добавила, что ЕС и НАТО будут сохранять полное единство в ситуации вокруг украинского государства и оставаться едиными в ответ на российские угрозы.

Обратите внимание! Борис Джонсон заявил, что Запад должен проявить единство перед переговорами по поводу кризиса, который создала Россия. По его словам, нужно " мощное проявление солидарности".

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Автор: Олег Васьків