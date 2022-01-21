В случае нападения России Украина может оперативно мобилизовать до 400 тысяч военных – нардеп

Если Россия вторгнется на украинскую территорию, Украина сможет мобилизовать до 400 тысяч резервистов. Все они имеют опыт ведения боевых действий.

Об этом сообщил член оборонного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский. Сначала будут привлекать тех, кто уже имеет военный опыт.

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300 – 400 тысяч смогут оперативно мобилизовать

Кроме нашего постоянного состава Вооруженных Сил и других военных формирований, есть резерв, который имеет опыт ведения боевых действий и готов быстро выполнять задачи по назначению. 300 – 400 тысяч мы сможем оперативно мобилизовать, а это уже та сила, которая точно нанесет непоправимые потери для нашего врага,

– пояснил Вениславский.

По мнению народного избранника, женщин мобилизовать не будут, разве что будут те, кто захотят присоединиться к войску добровольно. Вениславский подчеркнул, что армии необходимы лишь те женщины, которые способны обеспечивать обороноспособность.

Речь идет прежде всего об узком круге специалистов, например, военных медиках и связистах.

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Что известно о российских военных у украинской границы:

По информации Минобороны, Россия почти завершила стягивание своих войск к украинской границе.

Сейчас у границы Украины – 127 тысяч российских военных.

Кроме этого, Москва также поддерживает более 35 тысяч боевиков на Донбассе и прислала туда около 3 тысяч военных.

Также Россия перебрасывает войска и вооружение в Беларусь. В частности, говорится о 2 дивизионах зенитных ракетных систем с Дальнего Востока.

Смотрите видео о том, как российские войска входят в Беларусь: