В Генштабе признали проблему СОЧ в армии и назвали ее причины

В рядах украинской армии нередки случаи самовольного оставления воинской части. Анатолий Баргилевич объяснил, почему так происходит.

В интервью Андрею Цаплиенко глава Генштаба признал, что Сявляется сегодня проблемой для армии, передает 24 Канал.

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Почему случаются СОЧ

Баргилевич отметил, что с этой проблемой пытаются бороться. Генерал заметил, что в армию приходят служить разные категории людей. Кто-то уверен в себе, стойко стоит на позициях, кто-то из гражданской жизни и менее психологически подготовлен.

Соответственно поэтому и были увеличены сроки базовой военной подготовки с месяца до полутора.

По словам главы Генштаба, это даст время больше адаптироваться человеку, который пришел в коллектив, и качественно подготовить его к выполнению задач по назначению. Генерал подчеркнул, что увеличение сроков подготовки – это один из элементов, который будет способствовать уменьшению случаев СОЧ.

К слову, ранее президент Зеленский говорил, что "даже в идеальных бригадах" есть случаи СОЧ, и объяснил это усталостью от войны.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект о добровольном возвращении на службу для тех, кто самовольно оставил службу или дезертировал.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине открыто почти 90 тысяч дел по фактам самовольного оставления воинской части и дезертирства.