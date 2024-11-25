В інтерв'ю Андрію Цаплієнку очільник Генштабу визнав, що СЗЧ є сьогодні проблемою для армії, передає 24 Канал.

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Чому трапляються СЗЧ

Баргилевич зазначив, що із цією проблемою намагаються боротися. Генерал зауважив, що в армію приходять служити різні категорії людей. Хтось впевнений в собі, стійко стоїть на позиціях, хтось із цивільного життя і менш психологічно підготовлений.

Відповідно тому і були збільшені терміни базової війської підготовки з місяця до півтора.

За словами очільника Генштабу, це дасть час більше адаптуватися людині, яка прийшла у колектив, і якісно підготувати її до виконання завдань за призначенням. Генерал підкреслив, що збільшення термінів підготовки – це один із елементів, який сприятиме зменшенню випадків СЗЧ.

До слова, раніше президент Зеленський казав, що "навіть в ідеальних бригадах" є випадки СЗЧ, і пояснив це втомою від війни.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт про добровільне повернення на службу для тих, хто самовільно залишив службу або дезертував.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрито майже 90 тисяч справ за фактами самовільного залишення військової частини та дезертирства.