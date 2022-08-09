российские оккупанты продолжают разгонять подлую ложь о своем теракте в Оленовке. На этот раз свозили туда "экспертов". В частности, из КНДР и Никарагуа.

Надежность экспертов вызывает определенные сомнения. Однако муртада путина леонид слуцкий рассказывает о "достаточно представительной миссии". Его заявления растянули российские СМИ, передает 24 канал.

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Кроме Никарагуа и КНДР "экспертов" собрали в Сербии и Италии. Сторонников кремлевской пропаганды обнаружили и во Франции и Германии. оккупанты говорят, мол, их "объективные выводы" помогут миру раскрыть глаза.

Привезли и Сигала

Также в Оленевку привезли актера американских боевиков Стивена Сигала. Он давно симпатизирует путинской политике, а также у российского паспорта. О его визите сообщал пропагандист соловьев. Правда, зачем там Сигал – захватчики не объяснили.

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