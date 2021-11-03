"Слуга народа" назвал основную причину увольнения Любченко

Алексей Любченко сохранял довольно серьезное влияние на государственную налоговую службу. Ситуация проявляется в двух проявлениях.

Она, вероятно, и повлияла на увольнение министра экономики. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале отметил заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Марьян Заблоцкий.

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По его словам, ситуация довольно двоякая. Потому что как только Любченко пришел в руководство Государственной налоговой службы, процесс "скруток" сошел почти на ноль. В то же время через некоторое время все начало возобновляться.

Это, по моему мнению, и была основная причина,

– подчеркнул Заблоцкий.

Он отметил, что общался с представителями Офиса Президента, доносил до них соответствующую информацию.

Заблоцкий: "Скрутки" – рискованные и невыгодные

"Если рассматривать детально, что такое "скрутка" и как происходит кража НДС, то без прикрытия чиновников из Госналоговой службы это происходить просто не может чисто физически", – объяснил Заблоцкий.

Даже начать внедрять такую ситуацию, как отметил он, слишком рискованно и финансово невыгодно для членов организованной преступной группы, если они не имеют прикрытия.

Ситуация вокруг Любченко: что известно

Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели обыски по всей территории Украины.

Обыски в частности прошли в кабинете экс-вице-премьера и бывшего министра экономики Алексея Любченко.

Пока подозрения никому не предъявлены, но производство касается уклонения от уплаты налогов, а также "крышевания" так называемых налоговых "скруток", когда одним компаниям возвращали оплаченный другими НДС без достаточных для этого оснований.

Кроме этого, обыски прошли у исполняющего обязанности главы Государственной службы Евгения Олейникова в региональных подразделениях, а также по местам проживания фигурантов.

Производство расследуют по статье о злоупотреблении властью или служебным положением.