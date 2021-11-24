"Слуга народа" заявила, что будет бойкотировать ахметовские каналы

"Слуга народа" одобрила решение игнорировать медиа, которые владелец "намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества". В политсиле объяснили, что говорится о телеканалах, связанных с Ринатом Ахметовым.

Пресс-секретарь СН Юлия Палийчук сообщила, что решения могут пересмотреть, когда олигарх позволит редакциям вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики.

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В то же время, по ее словам, "Слуга народа" останется "открытым для любых СМИ, работающих независимо, сбалансировано и для объективного информирования общества".

"Слуги" будут бойкотировать ахметовские каналы

Пресс-секретарь проинформировала, что 24 ноября политическая партия одобрила решение "игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества".

Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно,

– подчеркнула Юлия Палийчук.

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Каналы превратились в пропагандистские, – Палийчук

Представительница "СН" решительно отметила, что "в течение последних месяцев телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх".

Это очевидно. Мы уважаем право владельца свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества ради лоббирования бизнес-политических интересов владельцев,

– продолжила она.

Юлия Палийчук добавила: "Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и являются яркими проявлениями той олигархической системы, с которой борется команда президента".

Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных когда-то привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно на поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс,

– подытожила пресс-секретарь.

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Антиолигархический закон исправит ситуацию

В "Слуге народа" уверены, что антиолигархический закон лишит столь чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов.

Там добавили, что трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить:

ни телевизионным шантажом;

ни политическими угрозами;

ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве.

Текст публикации Юлии Палийчук:

Совсместное публичное заявление: олигархический шантаж против государства и общества не даст никакого результата.

В последние месяцы телеканалы "Украина-24" и "Украина" превратились в откровенно пропагандистские "ДТЭК-24" и "Олигарх". Это очевидно. Безусловно, мы уважаем право собственника свободно распоряжаться своей собственностью законным способом. Мы уважаем и право любого медиа на независимость редакционной политики. Но никогда не согласимся с использованием телеканалов и журналистов для шантажа государства и общества ради лоббирования бизнес-политических интересов собственников.

Системное и умышленное распространение фейков на указанных телеканалах, публичные безосновательные оскорбления тех, кто мешает олигарху, откровенные манипуляции, непредоставление права на ответ и яркие проявления той олигархической системы, с которой борется команда Президента.

Медиа, продажные политики, соцсети используются для попыток сохранить статус-кво, что позволяет олигарху получать рентный доход от полученных привилегий. Добыча руды, эксплуатация железной дороги, производство электроэнергии – все это, по мнению олигарха, должно являться источником его необоснованного обогащения вопреки интересам общества. И именно в поддержку этого направляется весь принадлежащий ему медийный и политический ресурс.

Мы уверены, что инициированный Президентом Владимиром Зеленским антиолигархический закон, наконец, лишит таких чрезмерно влиятельных лиц возможности скупать политиков и лишит выгоды от давления на редакции и журналистов. Трансформацию государства и уменьшение олигархического влияния на экономику невозможно остановить. Ни телевизионным шантажом, ни политическими угрозами, ни олигархическими попытками договориться о "взаимопонимании" в Москве.

Сегодня наша команда приняла совместное решение – игнорировать медиа, которые владелец намеренно превращает в свой корпоративный громкоговоритель для шантажа государства и общества. Если владелец считает выгодным для себя такое искажение журналистики, чтобы на его каналах происходили только проплаченные или сманипулированные в корпоративных интересах ДТЭК дискуссии, то сбалансированное участие любых независимых от олигарха политиков там просто невозможно.

Когда олигарх позволит редакциям и журналистам вернуться к работе по общепринятым стандартам журналистики, мы пересмотрим свое решение. В то же время, мы остаемся абсолютно открытыми для любых СМИ, работающих независимо, сбалансированно и ради объективного информирования общества.