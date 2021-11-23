"Слуга" заявил, что Разумков – антивакцинатор
Источник:24 канал
С начала пандемии в Верховной Раде стало больше народных избранников, которые являются антивакцинаторами. Много противников прививок в частности среди монобольшинства.
Придерживается таких взглядов и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Такое мнение высказал в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале "слуга народа" Евгений Чернев.
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По его словам, не только скандальный "слуга" Юрий Камельчук является "антиваксером" и подвергает опасности окружающих.
Господин Разумков, кстати, тоже является антивакцинатором,
– сказал Чернев.
Позиция Разумкова относительно вакцинации
Политик до сих пор не вакцинировался. Свою позицию он аргументирует тем, что переболел и имеет антитела. Также добавлял, что есть много людей, кому вакцинация нужнее, чем ему.
По мнению Разумкова, вакцина не гарантирует снова не заболеть, однако она защищает здоровье и жизнь. В то же время он призвал делать прививки. "Я действительно призываю всех вакцинироваться. Это снижает риск тяжелой болезни и последствий", – говорил бывший спикер Рады.Напомним! Впервые Разумков заболел COVID-19 в ноябре 2020 года. Уже в сентябре 2021 года экс-спикер Рады во второй раз заболел коронавирусом перед конференцией Ялтинская европейская стратегия.
Вакцинация народных избранников: что известно
- Депутатов с 15 ноября начали пускать в Раду только с COVID-документами (паспорт вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о болезни).
- Вице-спикер Александр Корниенко намекнул, что некоторые народные депутаты нарушают ограничения.
- Среди нардепов – ряд антивакцинаторов. В частности против прививки Юрий Камельчук, который вообще не признает коронавирус.
- Выступил против обязательной вакцинации Артем Дмитрук, которого недавно исключили из состава "слуг".
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что против вакцинации и Лиза Богуцкая.