"Слуга" заявил, что Разумков – антивакцинатор

С начала пандемии в Верховной Раде стало больше народных избранников, которые являются антивакцинаторами. Много противников прививок в частности среди монобольшинства.

Придерживается таких взглядов и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Такое мнение высказал в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале "слуга народа" Евгений Чернев.

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По его словам, не только скандальный "слуга" Юрий Камельчук является "антиваксером" и подвергает опасности окружающих.

Господин Разумков, кстати, тоже является антивакцинатором,

– сказал Чернев.

Позиция Разумкова относительно вакцинации

Политик до сих пор не вакцинировался. Свою позицию он аргументирует тем, что переболел и имеет антитела. Также добавлял, что есть много людей, кому вакцинация нужнее, чем ему.

По мнению Разумкова, вакцина не гарантирует снова не заболеть, однако она защищает здоровье и жизнь. В то же время он призвал делать прививки. "Я действительно призываю всех вакцинироваться. Это снижает риск тяжелой болезни и последствий", – говорил бывший спикер Рады.

Вакцинация народных избранников: что известно

Депутатов с 15 ноября начали пускать в Раду только с COVID-документами (паспорт вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о болезни).

Вице-спикер Александр Корниенко намекнул, что некоторые народные депутаты нарушают ограничения.

Среди нардепов – ряд антивакцинаторов. В частности против прививки Юрий Камельчук, который вообще не признает коронавирус.

Выступил против обязательной вакцинации Артем Дмитрук, которого недавно исключили из состава "слуг".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что против вакцинации и Лиза Богуцкая.