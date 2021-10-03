В "Слуге народа" рассказали, рассматривают ли лишение Разумкова мандата

Во время выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце удалось собрать 150 подписей за отзыв спикера Дмитрия Разумкова. По словам нардепа Даниила Гетманцева, пока вопрос лишения Разумкова мандата не рассматривали.

Об этом председатель комитета по вопросам финансов Верховной Рады сообщил в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Пока это не обсуждалось, в принципе, – Гетманцев

О лишении Разумкова полномочий нардепа, подчеркнул Гетманцев, то этот вариант есть – что понятно любому юристу.

Однако для этого необходимы юридические действия со стороны не фракции, а партии "Слуга народа". Насколько мне известно, пока это не обсуждалось в принципе,

– сказал Гетманцев.

Отметим, что ранее в эфире одного из украинских телеканалов Разумков заявил, что не исключает, что его лишат мандата. Сейчас политик является внефракционным депутатом.

Между тем, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что пока на фракции не обсуждали этого.

Президент Владимир Зеленский в Трускавце сообщил , что вопрос отзыва председателя Верховной Рады – внутрифракционный. И, как услышал глава государства, у "слуг народа" к Разумкову "миллион вопросов".

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