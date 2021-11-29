"Слуги народа" не могут найти заявление Разумкова о вступлении в партию
Источник:"Лівий берег"
Елена Шуляк заявила, что Дмитрий Разумков не предоставил заявление о выходе из партии "Слуга народа". В то же время в партии не могут даже найти заявление о вступлении.
Это вопрос времени, – Шуляк об утерянных заявлениях
Сейчас даже руководство партии не знает, является ли Разумков до сих пор "слугой". Об этом глава политсилы заявила в интервью.
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Мне до сих пор непонятно (является ли пока Разумков членом партии "Слуга народа" – 24 канал). Пока не можем найти его заявление,
– подчеркнула политик.
Шуляк уточнила, что его заявления о выходе из партии не было. В то же время, если Разумков был главой партии, должно быть хотя бы заявление на вступление, которое сейчас тоже не могут найти.
"Думаю, что разобраться с этим – вопрос времени", – подчеркнула глава "Слуги народа".
Лишение Разумкова мандата не обсуждали
На вопрос о возможности лишения Разумкова депутатского мандата Шуляк отметила, что не может принимать такое решение единолично. Однако она считает, что не нужно мешать человеку показывать себя в работе. Кстати, этот вопрос не обсуждали на партийном съезде.
Политическая карьера Разумкова: последние новости
- 7 октября политика отозвали с должности главы Верховной Рады. Решение объяснили тем, что Разумков – не командный игрок.
- 16 ноября нардеп официально зарегистрировал в парламенте новое межфракционное объединение "Разумные люди". В его состав вошли 24 народных избранника.
- Кроме того, Разумков планирует создать собственную политическую партию. В нее войдут члены объединения.