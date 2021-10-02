"Слуги народа" собрали уже более 150 подписей за отставку Разумкова

Нардепы из фракции "Слуга народа" на выездном заседании в Трускавце начали собирать подписи за отставку Дмитрия Разумкова. Сейчас соответствующее письмо подписали 150 парламентариев.

О том, что нардепы от "Слуги народа" подписывают специальные письма за отстранение от должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, рассказал депутат Алексей Устенко.

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Подписи "слуг" за отставку Разумкова

По словам Устенко, пока письма подписали около 160 нардепов.

На момент моего подписания было более 150 подписей,

– отметил депутат.

Согласно информации источников 24 канала, подписи за отставку Разумкова собирали во время заседания силового блока, на котором присутствовали генпрокурор Ирина Венедиктова, глава Министерства внутренних прав Денис Монастырский, глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков и другие.

Впоследствии Александр Качура подтвердил информацию о сборе подписей, однако назвал несколько меньшее количество. "Уже было около 120 подписей. То есть это уже вопрос технический – дособирать нужное количество, чтобы план заполнить", – добавил нардеп.

В то же время Михаил Радуцкий сообщил, что подпишется за отставку, как только получит подписные листы. А Дмитрий Наталуха заявил, что не поддерживает идею отправить Разумкова в отставку, потому что "он – хороший спикер".

Возможная потеря Разумковым мандата

, для того, чтобы зарегистрировать постановление об отставке главы парламента, необходимо 150 подписей нардепов.

Кроме того, Качура прокомментировал и слухи о том, что Разумкова могут еще и лишить мандата. "Те, кто такое говорит, пусть покажут статью регламента, как это возможно сделать", – призвал депутат.

Отставка Разумкова: что известно

30 сентября глава Верховной Рады сообщил, что фракция "Слуги народа" инициировала его отставку.

Давид Арахамия поручил выдать подписные листы для снятия Разумкова.

Эти письма глава фракции взял и на выездное заседание "слуг" в Трускавце. Сначала их не подписывали, однако впоследствии Арахамия уточнил, что запустит процесс 2 октября.

В то же время в Офисе Президента отметили, что Владимир Зеленский к этому процессу не причастен.