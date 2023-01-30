Не надо кормить спекулянтов, – Офис Президента о слухах относительно Тимошенко и Гайдая

В разных СМИ ходят слухи о том, что главу Луганской ОВА Сергея Гайдая планируют назначить послом в Казахстане, а бывшему заместителю Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко Зеленский вроде бы предложит должность, когда скандал утихнет. Однако это спекуляции, а спекулянтов кормить не нужно.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Тем временем Шмигаль не нашел оснований, чтобы забрать у Бойко звание Героя Украины.

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Не нужно комментировать слухи

Подоляк рассказал, что не нужно комментировать слухи. Не нужно кормить спекулянтов. Не нужно помогать создавать искаженное информационное пространство. Государственная информационная политика – это ответственность. Это не о слухах и не о спекуляциях, это о конкретных решениях.

Есть определенные кадровые решения. Мы говорим о политических отставках сейчас. После этого будут проведены определенные аналитические работы, аудиты, определенные расследования и после этого будут, если нужно, юридические заключения. После этого мы с вами это все зафиксируем,

– отметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что когда есть конкретика, тогда можно обсуждать, почему было принято то или иное решение. Президент очень активно мониторит, о чем думает общество, он его понимает. Это не просто спонтанные решения.

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Между обществом и государством должно быть доверие

По словам советника главы Офиса Президента Украины, между обществом и государством должно быть доверие особенно во время войны, потому что это важно. Решения будут приниматься не потому, что утих скандал. У нас такая среда, если что-то появилось в медийном пространстве, это уже навсегда.

"Кстати, я хотел бы посоветовать политикам, чиновникам учитывать это. Если они будут неосторожными, и что-то появится в медийном пространстве, то это уже навсегда. Не будет так, что через 3 дня или месяц все застынет, утихнет и т.д. Поэтому надо очень придирчиво относиться к тому, что вы делаете и нести за это ответственность», – отметил Подоляк.

Как он отметил, было бы хорошо, если бы он как официальное лицо говорил что-то только о фактах, а не о слухах или спекуляциях. Поэтому лучше обсуждать только факты.

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