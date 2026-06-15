Без нового контракта служба продлится до демобилизации, – Минобороны

В Минобороны рассказали о первых этапах трансформации ВСУ. Заместитель министра обороны Мстислав Баник заявил, что военнослужащие, отказавшиеся подписывать новые контракты, будут продолжать службу до демобилизации.

Об этом Баник рассказал во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Что в Минобороны рассказали о новых контрактах?

По словам Баника, военные, которые не захотят подписывать новые контракты, предлагаемые Минобороны, а именно: пехотно-штурмовой, боевой и базовый, будут проходить службу до момента демобилизации.

Заместитель министра подчеркнул, что такие военнослужащие все равно будут получать такое же денежное обеспечение, как и другие солдаты с новыми контрактами.

По деньгам у них будет все то же самое, но контрактник через 10 месяцев уедет домой и получит отсрочку, а мобилизованный будет продолжать службу до объявления общей демобилизации,

– заявил Баник.

Что еще известно о трансформации ВСУ?

Реформа службы в Силах обороны предусматривает изменения в переводе военнослужащих между подразделениями и бригадами. Сейчас Министерство обороны Украины завершает разработку соответствующего механизма совместно с Генштабом ВСУ.

Речь идет о возможности перейти на другую должность, например в соседнюю бригаду. Такой механизм разрабатывают для тех, кто не ладил с сослуживцами или командованием в своем подразделении, испытывал трудности с ними или кого не устраивает обеспечение или нынешняя должность.

В Минобороны заявили, что до конца 2026 года начнется увольнение военнослужащих со службы. Это коснется тех солдат, которые дольше всех воюют и больше всего времени провели на передовой.