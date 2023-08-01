Мобилизация срочников в Украине: что меняется с 1 августа

На сегодняшний день в Украине продолжается проведение общей мобилизации. С 1 августа срочников ждут некоторые изменения.

Так, теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок службы, будут подлежать мобилизации во время военного положения. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Что изменится для срочников с 1 августа

Так, вступил в силу закон о прохождении срочниками военной службы. Теперь военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основах.

Таким образом, военные срочные службы могут мобилизоваться только добровольно. Мобилизироваться могут военные-срочники в следующих условиях:

срок службы которых уже истек, но его продлили сверх установленных сроков;

которые во время действия военного положения выслужили не менее шести месяцев.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 августа

мужчины до 18 и от 60 лет;

мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;

исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;

мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;

военные, имеющие разрешение;

мужчины и женщины госслужащие.

Демобилизовавшиеся по собственному желанию военные-срочники получают право на выплату до 100 тысяч гривен дополнительных выплат, если они участвуют в боевых действиях на фронте и 30 тысяч гривен за выполнение боевых задач пропорционально дням месяца. Кроме этого, они получают зарплату соответствующую должности.