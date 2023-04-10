Где Епифаний будет проводить службу на Пасху: уточнение от ПЦУ

На Пасху утреннюю литургию в Успенском соборе совершит исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрит Авраамий. Митрополит Епифаний будет служить с 23:00 в Свято-Михайловском соборе.

Об этом рассказали в пресс-службе ПЦУ. О времени сообщат дополнительно, ведь на Пасху в Киеве не отменят комендантский час.

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Украинизация Лавры – неизбежна

По словам митрополита, то, что в столице не будут отменять комендантский час на Пасху, вызывает немного трудностей, так как в это время люди не имеют права передвигаться.

Богослужение будет в Лавре в Успенском соборе, но скорей всего после комендантского часа утром,

– добавил Епифаний.

Также он прокомментировал ситуацию с монахами УПЦ МП, не желающими покидать Лавру, несмотря на расторгнутый договор аренды.

"Мы не за то, чтобы выселяли монахов из Киево-Печерской лавры. Мы за то, чтобы дух "русского мира" здесь не властвовал. Чтобы Лавра была украинской, чтобы в ней всегда звучала молитва на украинском языке за нашу Украину", – подчеркнул митрополит.

Епифаний подытожил, что украинизация Лавры – неизбежный процесс. В Верхней Лавре постоянно совершается богослужение ПЦУ, а со временем "мирно и спокойно" будут молиться и в Нижней Лавре.

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