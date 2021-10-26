Смена главы украинской делегации в ТКГ не запланирована, – Резников

Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что пока не запланирована смена главы украинской делегации в ТКГ. В частности он опроверг информацию о вероятной замене действующего главы Леонида Кравчука на Сергея Левочкина.

Кстати, сейчас Кравчука в ТКГ временно заменяет его заместитель Александр Мережко. Об этом заявил Алексей Резников в комментарии изданию 26 октября.

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Резников заявил, что пока не планируют заменить Кравчука в ТКГ

В СМИ говорилось, что вместо Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ могут назначить Сергея Левочкина, бывшего главу администрации президента времен беглого президента Виктора Януковича. Однако министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил, что "эта информация не соответствует действительности".

Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске", и в "нормандской четверке", принимает президент и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что, все это нелепые слухи,

– заявил Резников.

Он заверил, что "никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируют". Алексей Резников заявил, что работа продолжается.

"Особых ожиданий нет, иллюзий не питаем, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки", – сказал первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ.

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