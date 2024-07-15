Может изменить "правила игры": как отставка правительства Эстонии повлияет на поддержку Украины
Эстонское правительство во главе с премьером Каей Каллас 15 июля подало в отставку. Ее утвердили на должность верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.
В эфире 24 Канала политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал, что эти изменения будут означать для Украины.
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Какие положительные изменения ждут Украину
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности – это одна из четырех высших должностей в Евросоюзе. Такое мощное решение признает эффективную работу Каллас на посту премьер-министра Эстонии.
Я думаю, что взаимосвязь Украины с Эстонией будет улучшаться, одновременно мы получим более мощные позиции на уровне Евросоюза,
– отметил Буряченко.
По его словам, Каллас решительно настроена на то, чтобы помогать Украине в борьбе за собственную независимость, поэтому для нас это серьезная гарантия, что на дипломатическом международном уровне Европейский Союз продолжит сближение с Украиной.
В частности, бывшая премьер Эстонии заявляла, что Украина сможет одержать победу в войне, если все страны НАТО выделят 0,25% своего ВВП на помощь.
Также она была первым европейским политиком, который предложил ввести полное эмбарго на экспорт и импорт товаров из и в Россию.
Учитывая новые политические возможности, Каллас может пролоббировать на самом высоком европейском уровне реализацию своей инициативы,
– добавил политолог.
По его мнению, это действительно то, что может изменить правила игры и заставить Россию принять условия своей капитуляции.