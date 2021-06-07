Это решение вызвало разочарование у Белого дома, – Дубовик о смене руководства "Нафтогаза"

Смена руководства "Нафтогаза" вызвала серьезную критику и разочарование у Белого дома. Все из-за того, что администрация Джозефа Байдена серьезно занимается вопросом коррупции в Украине.

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что поддержка Украины является приоритетным, но не единственным направлением внешней политики США. По его словам, другими задачами является налаживание отношений с традиционными американскими союзниками и Евросоюзом.

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Смена руководства "Нафтогаза" была сигналом

Дубовик отметил, что смена руководства "Нафтогаза" была одним из сигналов для США о том, что в Украине власть несерьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией.

По его словам, администрация Байдена серьезно занимается этими вопросами и считает их приоритетными для Украины.

Думаю, что это решение вызвало серьезное разочарование и критику и это вполне логично,

– подчеркнул Дубовик.

В США рассматривали возможность пригласить Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом. Однако по данным издания Axios, в США якобы передумали это делать после смены руководства "Нафтогаза".

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Что этому предшествовало