Это решение вызвало разочарование у Белого дома, – Дубовик о смене руководства "Нафтогаза"

Смена руководства "Нафтогаза" вызвала серьезную критику и разочарование у Белого дома. Все из-за того, что администрация Джозефа Байдена серьезно занимается вопросом коррупции в Украине.
Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик заявил, что поддержка Украины является приоритетным, но не единственным направлением внешней политики США. По его словам, другими задачами является налаживание отношений с традиционными американскими союзниками и Евросоюзом.
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Смена руководства "Нафтогаза" была сигналом
Дубовик отметил, что смена руководства "Нафтогаза" была одним из сигналов для США о том, что в Украине власть несерьезно относится к реформам и борьбе с коррупцией.
По его словам, администрация Байдена серьезно занимается этими вопросами и считает их приоритетными для Украины.
Думаю, что это решение вызвало серьезное разочарование и критику и это вполне логично,
– подчеркнул Дубовик.
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Что этому предшествовало
- Кабинет Министров Украины 28 апреля уволил с должности главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Новым главой компании назначили Юрия Витренко.
- Из-за такого решения члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Впоследствии, по просьбе правительства, они согласились работать до завершения конкурса на должности.
- У Европейского Союза и международных кредиторов смена руководства вызвала беспокойство. Там призвали Украину соблюдать нормы корпоративного управления.
- Позже в "Нафтогазе" произошли кадровые изменения. В частности, 2 человека получили новые должности, а несколько ключевых работников покинули компанию.