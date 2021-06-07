Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що підтримка України є пріоритетним, але не єдиним напрямком зовнішньої політики США. За його словами, іншими завданнями є налагодження відносин з традиційними американськими союзниками та Євросоюзом.

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Зміна керівництва "Нафтогазу" була сигналом

Дубовик зауважив, що зміна керівництва "Нафтогазу" була одним із сигналів для США про те, що в Україні влада несерйозно ставиться до реформ та боротьби з корупцією.

За його словами, адміністрація Байдена серйозно переймається цими питаннями та вважає їх пріоритетними для України.

Думаю, що це рішення викликало серйозне розчарування та критику й це цілком логічно,

– наголосив Дубовик.

Довідка. У США розглядали можливість запросити Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з Джозефом Байденом. Однак за даними видання Axios, у США нібито передумали це робити після зміни керівництва "Нафтогазу".

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