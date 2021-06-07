Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик заявив, що підтримка України є пріоритетним, але не єдиним напрямком зовнішньої політики США. За його словами, іншими завданнями є налагодження відносин з традиційними американськими союзниками та Євросоюзом.
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Зміна керівництва "Нафтогазу" була сигналом
Дубовик зауважив, що зміна керівництва "Нафтогазу" була одним із сигналів для США про те, що в Україні влада несерйозно ставиться до реформ та боротьби з корупцією.
За його словами, адміністрація Байдена серйозно переймається цими питаннями та вважає їх пріоритетними для України.
Думаю, що це рішення викликало серйозне розчарування та критику й це цілком логічно,
– наголосив Дубовик.
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Що цьому передувало
- Кабінет Міністрів України 28 квітня звільнив з посади голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Новим очільником компанії призначили Юрія Вітренка.
- Через таке рішення члени наглядової ради компанії подали у відставку. Згодом, на прохання уряду, вони погодилися працювати до завершення конкурсу на посади.
- У Європейського Союзу та міжнародних кредиторів зміна керівництва викликала занепокоєння. Там закликали Україну дотримуватися норм корпоративного управління.
- Згодом у "Нафтогазі" відбулися кадрові зміни. Зокрема, 2 особи отримали нові посади, а кілька ключових працівників покинули компанію.