Увидел свое отражение: Орбан очень обрадовался победе антиукраинской партии Фицо в Словакии
Источник:Виктор Орбан
Виктор Орбан даже не пытался скрыть радость из-за результатов досрочных парламентских выборов в Словакии. Он назвал победу политсилы своего словацкого единомышленника Роберта Фицо "неоспоримой".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, постоянно делающий антиукраинские и пророссийские заявления, открыто обрадовался победе Smer-SD на выборах в Словакии. Он поздравил ее лидера Роберта Фицо.
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Что именно сказал Орбан
Глава венгерского правительства создал пост в соцсетях. Орбан выложил фотографию, на которой он жмет руку Фицо, и написал, что с "патриотом всегда хорошо работать вместе".
Угадайте, кто вернулся! Поздравляем Роберта Фицо с безоговорочной победой на парламентских выборах в Словакии,
– написал он.
Орбан добавил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Фицо.
Действующий премьер-министр Венгрии и бывший премьер Словакии / Фото Виктора Орбана
Что известно о Фицо
- Бывший глава словацкого правительства Роберт Фицо возглавляет популистскую партию Smer-SD. Она является антиукраинской и евроскептической политсилой.
- Ранее этот политик являлся членом коммунистической партии и оставался в ней даже после прекращения советской оккупации. Потом Фицо присоединился к Демократической левой Партии, а затем создал свою политсилу, которая сначала называлась Smer – Третья Cesta.
- Фицо имеет пророссийские взгляды и выступает против поддержки Украины. Он обещал отменить помощь нашей стране и заблокировать ее вступление в НАТО в случае своей победы.
- Также Фицо хочет наложить запрет на украинский агроимпорт. Еще бывший глава словацкого правительства отрицал совершенный россиянами геноцид украинцев в Буче и выступал за "мирные переговоры" между государством-террористом и Украиной.