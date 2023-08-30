Во Львовской области видели смерч: в сети показали фото

Вечером во Львовской области заметили смерч. Это очень редкостное явление для этого региона.

30 августа во Львовской области местные жители заметили смерч. Его заметили в Стрыйском районе.

Смотрите также Каким будет последний день лета: прогноз погоды в Украине на 31 августа.

Во Львовской области видели смерч

Смерч появился в селе Бортники вблизи города Ходоров. Очевидцы сообщают, что видели его около 19:00 – смерч возник во время грозы.

Отметим, что 30 августа во Львовской области, как и во всем Западе Украины, было объявлено штормовое предупреждение. В некоторых городах прошли грозы и дожди.

Смерч – это атмосферное явление, являющееся стремительным вихрем большой разрушительной силы. Он возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок и воду.



Смерч во Львовской области 30 августа / Фото "Варта1"

31 августа во многих регионах объявили штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют, что 31 августа почти всем на Правобережье Украины пройдут грозы. Во многих областях может выпустить град, а шквалы ветра могут достигать 15 – 20 метров в секунду. В Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение I уровня опасности.

В каких регионах объявили предупреждение 31 августа: