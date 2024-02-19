"Мы знаем, из-за чего Путин его убил": жена Навального сделала обращение

Жена Алексея Навального сделала заявление, что будет продолжать дело своего мужа. Юлия Навальная утверждает, что именно Владимир Путин убил политика и подчеркнула, что она знает "из-за чего конкретно" это произошло.

Юлия Навальная опубликовала в соцсетях своего мужа видео “Я продолжу дело Алексея Навального”, в котором пообещала заняться политикой и сделать все, чтобы власть в России изменилась. Кроме этого, она добавила, что вскоре раскроет детали убийства российского оппозиционера.

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Жена Алексея Навального отмечает, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток". Он находился в изоляции, и не имел возможности связаться с родственниками. Юлия Навальная утверждает, что тело российского оппозиционера до сих пор прячут и не показывают матери.

"Они прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, позорно врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новачка", – заявила Юиля Навальная.

Что известно о "Новачке" "Новачок" – это группа химических отравляющих веществ, разработанных в Советском Союзе в 1970-1980 годах. В августе 2020 года уже была попытка отравления Алексея Навального этим ядом. Впрочем, он выжил и восстановился после отравления. Тогда российский оппозиционер называл Владимира Путина заказчиком своего убийства.

Также Юлия Навальная заявила, что знает настоящую причину убийства своего мужа и совсем скоро она об этом расскажет.

Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и о том, кто именно и как именно выполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица,

– пообещала Юлия Навальная.

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