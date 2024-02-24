Тело Навального вернули его матери: готовятся похороны политика
Российские следователи 24 февраля наконец отдали тело погибшего Алексея Навального его матери. Сейчас семья планирует провести похороны оппозиционера.
Отметим, что Алексей Навальный умер еще 16 февраля – с тех пор мать не могла получить тело сына. Впоследствии ей все же показали тело и она подписала документы о смерти политика.
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Подготовка к похоронам
Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что матери оппозиционера наконец-то отдали тело сына. Она поблагодарила всех, кто требовал этого вместе с командой и добавила, что по состоянию на сейчас мать - Людмила Ивановна, все еще находится в Салехарде. В то же время планируются похороны.
Похороны еще впереди. Мы не знаем, или власть будет мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления,
– сообщила Ярмыш.
Отметим, что два дня назад мать Навального записала видеообращение, в котором рассказала, что ей не отдают тело сына. Женщина записала видео, потому что следователи начали ей угрожать, мол, сделают что-то с телом, если она не согласится на тайные похороны. Людмила же хотела, чтобы каждый желающий мог попрощаться с Навальным.
Последствия смерти Навального
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что в период с 16 по 18 февраля высшее политическое руководство страны-агрессора проводило в Москве совещания по поводу дальнейшей судьбы российских оппозиционеров. По его словам, эти встречи состоялись в Кремле после убийства Алексея Навального в тюрьме.
- В частности, в Кремле поднимали тему деятельности Михаила Ходорковского. Продолжаются дискуссии о возможной "зачистке" всех критиков диктаторского режима. В то же время российское руководство продолжает усиливать цензуру внутри страны в отношении обычных граждан и СМИ.
- Добавим, что Путин 20 февраля повысил в звании заместителя директора федеральной службы исполнения наказаний Валерия Бояринева. Оппозиционные СМИ связывают это со смертью Алексея Навального в колонии, поскольку он накладывал ограничения на оппозиционера.