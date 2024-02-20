Плевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы, - жена Навального ответила Пескову

В Кремле считают "хамскими" и "голословными" обвинения Юлии Навальной в том, что к смерти ее мужа, причастен Владимир Путин. Жена Навального не замедлила с ответом пресс-секретарю президента России.

В росмедиа распространили реакцию Юлии Навальной на комментарии представителя Кремля Дмитрия Пескова, информирует 24 Канал.

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Юлия Навальная дала ответ Пескову

Жена Алексея Навального прокомментировала слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что "утверждение о том, что Путин может быть причастен к смерти Алексея Навального абсолютно голословным".

Согласно словам Пескова, глава Кремля не видел обращения жены умершего российского оппозиционера. Песков также высказался и о том, что правоохранители задерживают людей за возложение цветов. Он считает, что полицейские действуют "в соответствии с законом".

Мне плевать, как мои слова комментирует пресс-секретарь убийцы,

– Юлия Навальная ответила Дмитрию Пескову.

В росСМИ также пишут, что она подчеркнула, чтобы отдали тело ее мужа. "Дайте его достойно похоронить, не мешайте людям с ним попрощаться", – отметила Навальная.

Кроме этого, она в соцсети Х попросила ставить Пескову вопрос о ее муже.

Интересно, что впоследствии в росмедиа появилась информация, что соцсеть Х (ранее Twitter) приостановила действие учетной записи Юлии Навальной из-за нарушения правил платформы. Однако в течение некоторого времени сообщили, что аккаунт жены Навального уже разблокировали.

Впоследствии в соцсети X (бывший Twitter) объяснили причину блокировки аккаунта жены российского оппозиционера. Там заявили, что система защиты от манипуляций и спама "случайно" увидела нарушение правил сообщества в сообщениях Навальной.

Иск в суд из-за отказа отдать тело Навального

В российских СМИ сообщили, что в суд Салехарда подан иск в связи с отказом отдать тело Алексея Навального.

После того, как мать Навального обратилась к главе Кремля Путину с требованием выдачи тело умершего политика, его соратник Иван Жданов сообщил, что аналогичное требование направлено в суд.

Сегодня подан иск в суд в Салехарде о бездействии следственного комитета по выдаче тела Алексея,

– написал Жданов.

Смерть Алексея Навального: кратко