Из-за смерти Навального восемь стран ЕС призвали ввести новые санкции против России, – Reuters

Смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального заставила страны ЕС быть обеспокоенными. Некоторые из них даже призвали против российских судей и прокуроров ввести санкции.

Об этом рассказывают журналисты, ссылаясь на письмо, которое получили в свое распоряжение. Согласно ему, с соответствующей идеей выступили 8 стран Евросоюза.

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Какие страны требуют наложить санкции

Как отметили в Reuters, подписали и отправили письмо с призывом министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии. Его адресовали главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю. И в нем призывают ввести санкции против судебной системы страны-агрессора.

Официальные лица, которых не называют в издании, рассказали, что соответствующее письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.

Смерть Навального – еще один признак нарастающих и систематических репрессий в России. Это требует коллективных действий. Мы считаем, что есть веские основания для введения отдельного режима санкций в отношении России, направленного на урегулирование ситуации в стране,

– отмечают в письме.

Представители этих стран предлагают ввести санкции против причастных к политически мотивированным решениям, которые касаются членов гражданского общества, а также оппозиции и их дальнейшего задержания. Говорится, в частности о людях, работающих в судебной системе России.

Смерть Навального: коротко о главном