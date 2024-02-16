"Гиркин следующий": как украинцы отреагировали на смерть Навального

Днем 16 февраля пропагандистские СМИ обнародовали информацию о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального. Украинцы не обошли это событие и активно реагируют в соцсетях.

Украинские политики говорят, что убийство Навального подтверждает тот факт, что в договоренностях с Россией нет смысла. О том, как украинцы реагируют на смерть Навального, рассказывает 24 Канал.

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Реакция политиков

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем сообщении отметил, что Путин – максимальное зло, которое боится любой конкуренции, а жизнь простых россиян для него – это ничто.

Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила,

– отметил Ермак.

Зеленский высказался довольно кратко и лаконично, что Путину все равно кто умрет, лишь бы сохранить позиции.

"Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил президент.

Михаил Подоляк также призвал прекратить разговоры о переговорах с Россией и увеличить объемы военной помощи. Также он отметил, что "Россия в таком политическом виде должна исчезнуть".

Министр иностранных дел Украины назвал список российских критиков режима Путина, что были убиты, а именно: Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов и Навальный. Он также напомнил, как мировые лидеры продолжали сотрудничать с диктатором после каждого убийства и призвал изменить это, и нанести поражение России, а Путину урок.

Реакция других украинцев

Украинский волонтер и известный шоумен Сергей Притула также отреагировал на смерть Навального и призвал к донатам.

Журналист "Украинской правды" Сергей Сидоренко также не обошел это событие.

А вот украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков с другими украинцами предполагают, что следующим в списке станет Игорь Стрелков.

Смерть Навального: что известно