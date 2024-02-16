"Гиркин следующий": как украинцы отреагировали на смерть Навального
Днем 16 февраля пропагандистские СМИ обнародовали информацию о смерти российского "оппозиционера" Алексея Навального. Украинцы не обошли это событие и активно реагируют в соцсетях.
Украинские политики говорят, что убийство Навального подтверждает тот факт, что в договоренностях с Россией нет смысла. О том, как украинцы реагируют на смерть Навального, рассказывает 24 Канал.
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Реакция политиков
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем сообщении отметил, что Путин – максимальное зло, которое боится любой конкуренции, а жизнь простых россиян для него – это ничто.
Все, кто призывает к переговорам, должны понять, что верить ему нельзя. Единственный язык, который он понимает – сила,
– отметил Ермак.
Зеленский высказался довольно кратко и лаконично, что Путину все равно кто умрет, лишь бы сохранить позиции.
"Путин все должен проиграть, все потерять и отвечать за содеянное", – добавил президент.
Михаил Подоляк также призвал прекратить разговоры о переговорах с Россией и увеличить объемы военной помощи. Также он отметил, что "Россия в таком политическом виде должна исчезнуть".
Министр иностранных дел Украины назвал список российских критиков режима Путина, что были убиты, а именно: Политковская, Литвиненко, Магнитский, Немцов и Навальный. Он также напомнил, как мировые лидеры продолжали сотрудничать с диктатором после каждого убийства и призвал изменить это, и нанести поражение России, а Путину урок.
Реакция других украинцев
Украинский волонтер и известный шоумен Сергей Притула также отреагировал на смерть Навального и призвал к донатам.
Журналист "Украинской правды" Сергей Сидоренко также не обошел это событие.
А вот украинский блогер и волонтер Игорь Лаченков с другими украинцами предполагают, что следующим в списке станет Игорь Стрелков.
Смерть Навального: что известно
- Навальному "после прогулки стало плохо" и он "почти сразу потерял сознание". Согласно официальной версии, на место сразу прибыли медицинские работники учреждения, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
- Все необходимые меры по реанимации были проведены, однако не дали положительного результата. В конце концов, медицинский персонал скорой помощи констатировал смерть российского оппозиционера. В российских СМИ сообщили, что причиной смерти, по их данным, был тромб.
- Впрочем, врач Навального сомневается относительно "официального" диагноза. Врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее оказывал лечение оппозиционеру, выразил сомнения относительно диагноза тромбоэмболии, указав, что его могли придумать, поскольку не было проведено необходимых медицинских процедур для подтверждения этого состояния.