Українські політики говорять про те, що вбивство Навального підтверджує той факт, що в домовленостях із Росією немає сенсу. Про те, як українці реагують на смерть Навального, розповідає 24 Канал.

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Реакція політиків

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму повідомленні зазначив, що Путін – максимальне зло, яке боїться будь-якої конкуренції, а життя простих росіян для нього – це ніщо.

Всі, хто закликає до перемовин, мають зрозуміти, що вірити йому не можна. Єдина мова, яку він розуміє – сила,

– зазначив Єрмак.

Зеленський висловився доволі коротко і лаконічно, що Путіну все одно, хто загине, лиш би зберегти позиції.

"Путін все має програти, все втратити і відповідати за скоєне", – додав Президент.

Михайло Подоляк також закликав припинити розмови про перемовини із Росією і збільшити обсяги військової допомоги. Також він зазначив, що "Росія у такому політичному вигляді має зникнути".

Міністр закордонних справ України назвав список російських критиків режиму Путіна, що були вбиті, а саме: Політковська, Літвіненко, Магнітський, Нємцов та Навальний. Він також нагадав, як світові лідери продовжували співпрацювати із диктатором після кожного вбивства і закликав змінити це, та завдати поразки Росії, а Путіну урок.

Реакція інших українців

Український волонтер та відомий шоумен Сергій Притула також відреагував на смерть Навального і закликав до донатів.

Журналіст "Української правди" Сергій Сидоренко також не оминув цю подію.

А от український блогер та волонтер Ігор Лаченков з іншими українцями припускають, що наступним у списку стане Ігор Стрєлков.

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