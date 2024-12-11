Смерть парня на канатной дороге через Днепр: прокуратура назвала причину гибели парня

Летом на канатной дороге в Киеве через Днепр погиб 20-летний юноша. Причиной смерти стал обрыв каната, который вызвал просчет проектанта дороги.

Он предусмотрел для переправы канат, который нельзя было использовать для аттракционов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Какая причина смерти парня

Из-за смерти парня по меньшей мере 5 лицам объявили подозрения. По данным прокуратуры, досудебное расследование по результатам проведенных экспертиз установило, что причиной гибели парня стало использование ненадлежащего каната, не предназначенного для аттракционов подобного типа.

Проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната,

– говорится в сообщении.

Причастными к ряду нарушений также могут быть директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство переправы, эксперт частного экспертного учреждения, проводившего осмотр аттракциона, управляющий канатной дорогой с 2024 года ФЛП и бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".

Что этому предшествовало