Смерть парня на канатной дороге через Днепр: прокуратура назвала причину гибели парня
Летом на канатной дороге в Киеве через Днепр погиб 20-летний юноша. Причиной смерти стал обрыв каната, который вызвал просчет проектанта дороги.
Он предусмотрел для переправы канат, который нельзя было использовать для аттракционов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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Какая причина смерти парня
Из-за смерти парня по меньшей мере 5 лицам объявили подозрения. По данным прокуратуры, досудебное расследование по результатам проведенных экспертиз установило, что причиной гибели парня стало использование ненадлежащего каната, не предназначенного для аттракционов подобного типа.
Проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната,
– говорится в сообщении.
Причастными к ряду нарушений также могут быть директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство переправы, эксперт частного экспертного учреждения, проводившего осмотр аттракциона, управляющий канатной дорогой с 2024 года ФЛП и бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".
Что этому предшествовало
- В Киеве 21 июля произошел несчастный случай: парень упал в Днепр из-за обрыва канатной дороги и погиб. В этот момент на аттракционе находились родные братья. Тело парня нашли в 30 метрах от берега и глубине 9 метров.
- По факту трагедии сначала начали уголовное производство по двум статьям: нарушение правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей и служебную халатность, повлекшую гибель человека.
- На смертельный инцидент отреагировали и в КГГА. Там тогда заявили, что потребуют от стражей порядка тщательного расследования как самой чрезвычайной ситуации, так и деятельности компании, эксплуатирующей аттракцион, открытый в 2021 году.
- В Киевской городской прокуратуре рассказали, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона.
- Прокуроры просили Хозяйственный суд Киева признать незаконным распоряжение КГГА, признанного победителем инвестиционного конкурса компании без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа, учитывая их потенциальную опасность для жизни и здоровья.