Аналитик предположил, почему российские элиты затягивают с ликвидацией Путина

В России действительно может случиться дворцовый переворот с ликвидацией российского диктатора Владимира Путина. Тут стоит рассмотреть разные интересные сценарии.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко. По его словам, разные группы влияния могут попытаться захватить власть в России. Вариантов на самом деле очень много.

К теме Чем больше Путин контролирует власть, тем выше шанс гражданской войны, – политолог

Почему российские элиты еще не ликвидировали Путина

Как предположил Чаленко, в первую очередь не стоит забывать о российском военном командовании. По всей вероятности, министра обороны Сергея Шойгу и других могут сделать виновными за неудачи в войне. Но они могут сами начать действовать.

Чем дальше затягивается война – тем вероятнее, что крайними сделают Шойгу, Герасимова и компанию. Им нужно выбирать. Либо быть крайними, либо перехватить инициативу в собственные руки с политической точки зрения,

– отметил Чаленко.

Хотя возможно, что переход власти от Путина к кому-то другому будет тихим. Можно предположить, что не просто так время от времени появляется информация о состоянии здоровья диктатора и его онкологических проблемах. Поэтому не стоит исключать вариант, по которому Путина просто отодвинут от власти из-за якобы "плохого здоровья".

Почему еще никто в России не попытался ликвидировать Путина – Чаленко: смотрите видео

По его мнению, разные группы влияния в России сейчас готовят собственных преемников. И именно поэтому пока нет никаких движений по ликвидации или отстранению Путина, ведь там еще не достигли консенсуса, кто станет следующим.

Разные группы влияния желают собственных преемников. Это и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. И премьер Михаил Мишустин. Когда-то называли Шойгу. Очевидно, что Дмитрий Медведев видит свое возвращение. В них может начаться война на самоуничтожение, потому что нет согласия насчет преемника. Возможно, из-за этого есть задержка по ликвидации Путина,

– предположил Чаленко.

Кто может стать преемником Путина: коротко