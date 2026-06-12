"Очень трудно представить": канадский генерал назвал главное условие для прочного мира в Украине
Территориальные уступки не принесут Украине долгожданный мир. Путин должен умереть.
Такое мнение высказал экс-командующий Объединенным оперативным командованием Канады Кристофер Коутс в интервью "Укринформу".
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Какое условие необходимо для длительного мира в Украине?
На вопрос, при каких условиях в Украине возможно будущее без войны, канадский генерал ответил: "Смерть Путина".
По его словам, это первое необходимое условие. Коутс говорит, что не может представить стабильный мир, пока российский диктатор остается у власти.
Также он отметил, что более реальным фундаментом мира считает военную победу Украины.
По его мнению, территориальные уступки не принесут настоящего мира – максимум лишь короткую паузу в боевых действиях.
Генерал пояснил, что если Россия сохранит свои имперские амбиции, со временем она восстановит силы и может снова начать войну.
Отдельно Коутс отметил, что удары Украины по российской нефтегазовой инфраструктуре имеют важное стратегическое значение. По его словам, они заставляют Россию распылять силы на защиту обширной территории и сокращают ее доходы.
В то же время генерал подчеркнул, что сами по себе эти удары не могут решить исход войны, но являются важной частью общей стратегии.
Напомним, что украинская разведка утверждает, что Россия планирует воевать еще в течение 2027 и 2028 годов.
По данным WSJ, несмотря на то, что война для России обходится одними лишь потерями, Путин не остановится, поскольку верит, что Украина скоро падет.
Newsweek писал о том, что, смерть Путина не принесет России демократических перемен и быстрого завершения войны в Украине. Аналитики отмечают, что даже в случае смены власти система не исчезнет, а потенциальные преемники Путина разделяют имперские взгляды и вряд ли изменят агрессивный курс.