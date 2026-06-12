Таку думку висловив екскомандувач Об'єднаного оперативного командування Канади Крістофер Коутс в інтерв'ю "Укрінформу".

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Яка умова необхідна для тривалого миру в Україні?

На запитання, за яких умов в Україні можливе майбутнє без війни, канадський генерал відповів: "Смерть Путіна".

За його словами, це перша необхідна умова. Коутс каже, що не може уявити стабільний мир, допоки російський диктатор залишається при владі.

Також він зазначив, що більш реальним фундаментом миру вважає військову перемогу України.

На його думку, територіальні поступки не принесуть справжнього миру – щонайбільше лише коротку паузу у бойових діях.

Генерал пояснив, що якщо Росії збереже свої імперські амбіції, вона з часом відновить сили і може знову почати війну.

Окремо Коутс зауважив, що удари України по російській нафтогазовій інфраструктурі мають важливе стратегічне значення. За його словами, вони змушують Росію розпорошувати сили на захист великої території і скорочують її доходи.

Водночас генерал підкреслив, що самі по собі ці удари не можуть вирішити результат війни, але є важливою частиною загальної стратегії.

Нагадаємо, що українська розвідка стверджує про те, що Росія планує воювати ще упродовж 2027 та 2028 років.

За даними WSJ, попри те, що війна для Росії обертається самими лише втратами, Путін не зупиниться, оскільки вірить, що Україна скоро впаде.

Newsweek писав про те, що смерть Путіна не принесе до Росії демократичні зміни та швидке завершення війни в Україні. Аналітики зазначають, що навіть у разі зміни влади система не зникне, а потенційні наступники Путіна поділяють імперські погляди і навряд чи змінять агресивний курс.