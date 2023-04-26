Чем больше Путин контролирует власть, тем выше шанс гражданской войны, – политолог

Смерть Путина может повлечь за собой значительные изменения в России. То, что он годами концентрировал власть в один руках, может сыграть злую шутку с Россией.

Президент России Владимир Путин за 20 лет у власти полностью нивелировал судебную, исполнительную и законодательную ветви власти, обесценил законы и конституцию. Об этом 24 Каналу рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

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Путин приложил руку к возможной гражданской войне

Он добавил, что у России есть атрибуты демократического государства – конституция, выборы, парламент, суды, пресса, но ничего из этого, благодаря Путину, не работает. Если Путин умрет, то согласно российскому законодательству его место занимает премьер-министр и в течение 3 месяцев должен организовать выборы. Но нынешнее окружение Путина – Кадыров, Пригожин и другие не будут соблюдать законы, потому что понимают, что власть нужно захватывать до выборов.

"У кого будет больше военной мощи, тот будет контролировать Россию. Поэтому после смерти Путина за власть будут бороться владельцы наибольших силовых ресурсов. Возможно, это будет Пригожин, или Кадыров, или они объединятся и будут действовать совместно против Шойгу и Герасимова. Чем больше Путин контролирует политическую жизнь России, тем больше он дискредитирует политические институции и тем больше шансов, что после его смерти вопрос власти будет решаться гражданской войной", – отметил Орешкин.

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Он добавил, что Путина поддерживает 75% населения, но только 25% - твердые сторонники. Остальные 50% – это те, кто перестроится сразу, когда не станет Путина и не будет телевизионного давления.

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