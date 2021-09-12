Смерть судьи Писанца: за дело взялось ГБР, будут расследовать по статье – умышленное убийство

12 сентября 2021 , 15:10
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Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили об открытии уголовного производства по факту гибели судьи Виталия Писанца. Его тело нашли 11 сентября в селе Киевской области.

Уголовное производство открыли по статье об умышленном убийстве. Расследование будет происходить под контролем Офиса генпрокурора.

Заметьте Рассматривал дела Шеремета и Медведчука: что известно о погибшем судье Писанце

Сейчас продолжаются следственные розыскные действия.

Гибель судьи Писанца: главное

  • Тело судьи Печерского райсуда Писанца нашли 11 сентября в селе Погребы Броварского района.
  • По данным СМИ, в тот день судья гостил в доме отставного военного. Кроме того, там находился следователь Соломенского РУП ГУНП в Киеве.
  • Между товарищами якобы вспыхнул конфликт.

Что известно о судье Писанце

  • Погибшему судье Писанцу было 53 года.
  • С 1998 по 2015 год он занимал должность судьи в Свердловском городском суде на Луганщине.
  • Впоследствии перешел в Печерский райсуд в городе Киеве.
  • На посту он принимал текущие решения по громким делам.
  • В частности, Писанец был судьей во время рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Кроме того, судья проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука.
Автор: Мар'яна Бекало