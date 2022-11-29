Идет охота на Лукашенко, – Невзлин прокомментировал загадочную смерть Макея

В Беларуси скончался министр иностранных дел Владимир Макей. По одной из версий его отравили, что является знаком Лукашенко.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. Ранее сообщалось, что причины смерти Макея неизвестны.

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Беларусь готовится к новому вторжению в Украину

Невзлин отметил, что смерть Макея – это черная метка Лукашенко. Он хоть и дает России право размещать войска в Беларуси, пользоваться аэродромами, не спешит сам вступать в войну. А Беларусь готовят к новому вторжению в Украину с севера, которое должно состояться в феврале.

Есть мнение, что это будет сделано не в сторону Киева, потому что это тяжело, а западнее, ближе к Житомирской области. Разумеется, зачем россиянам там нужна своя группировка. Киев они не возьмут, но, к сожалению, разрушают его,

– заметил российский оппозиционер.

Лукашенко – хитрый крестьянин

Он продолжил, что Лукашенко – хитрый крестьянин, пытающийся усидеть на двух стульях и врать Путину. Смерть Макея – это предупреждение Лукашенко, потому что Макей не являлся его конкурентом, а наоборот был правой рукой. И теперь эту правую руку обрубили.

"Макей был "песиком" Лукашенко. Он был ему верен до конца. Он исполнял очень важную роль для Лукашенко, он формировал многополярность", - подчеркнул Невзлин.

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Макея отравили

По его словам, есть информация о том, что Макей был отравлен. Именно после отравления болит сердце, а человек, никогда не жаловавшийся на сердце, не вызовет скорую помощь. Вскрытие, если и будут делать, его результаты останутся тайной.

Я уверен, что охотятся на Лукашенко и думаю, что ему недолго осталось. Или он должен так лечь, чтобы ему наконец поверили. Хотя, как Путин может поверить Лукашенко, я не понимаю,

– подчеркнул российский оппозиционер.

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