На слухи о смерти женщины в собственной квартире из-за переохлаждения ответили в Киевской городской государственной администрации.
Что писали о смерти женщины в собственной квартире в Киеве?
Русскоязычное интернет-издание "Новая газета. Европа" сообщило о гибели женщины из-за переохлаждения в квартире на столичном Подоле. В КГГА, а также в полиции Киева опровергли информацию.
Правоохранители объяснили, что событие произошло около двух недель назад. Тогда в милицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху. Во время аварийного открытия двери полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода.
Тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть киевлянки наступила в результате хронической ишемической болезни сердца,
– отметили в полиции.
В свою очередь, в КГГА призвали представителей медиа и пользователей соцсетей пользоваться проверенными официальными источниками и воздерживаться от распространения эмоциональных, манипулятивных и недостоверных сообщений.
Что сейчас происходит в Киеве?
Напомним, что из-за постоянных обстрелов россиян в столице наблюдаются проблемы с теплом, водоснабжением и светом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о чрезвычайно сложные обстоятельства в Киеве, где более 1200 домов остаются без отопления, и призвал действовать быстрее.
Также городской голова столицы Виталий Кличко объяснил, что самая острая ситуация с перебоями в поставках тепла, воды и электроэнергии наблюдается на Троещине, где без базовых услуг остаются около 600 домов.