На слухи о смерти женщины в собственной квартире из-за переохлаждения ответили в Киевской городской государственной администрации.

Смотрите также Тепло будет, но не как раньше: эксперт сказал, сколько продлится восстановление ТЭЦ

Что писали о смерти женщины в собственной квартире в Киеве?

Русскоязычное интернет-издание "Новая газета. Европа" сообщило о гибели женщины из-за переохлаждения в квартире на столичном Подоле. В КГГА, а также в полиции Киева опровергли информацию.

Правоохранители объяснили, что событие произошло около двух недель назад. Тогда в милицию поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху. Во время аварийного открытия двери полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода.

Тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установила, что смерть киевлянки наступила в результате хронической ишемической болезни сердца,

– отметили в полиции.

В свою очередь, в КГГА призвали представителей медиа и пользователей соцсетей пользоваться проверенными официальными источниками и воздерживаться от распространения эмоциональных, манипулятивных и недостоверных сообщений.

Что сейчас происходит в Киеве?