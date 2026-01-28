На чутки щодо смерті жінки у власній квартирі через переохолодження відповіли в Київській міській державній адміністрації.

Що писали про смерть жінки у власній квартирі в Києві?

Російськомовне інтернет-видання "Новая газета. Европа" повідомило про загибель жінки через переохолодження у квартирі на столичному Подолі. У КМДА, а також у поліції Києва спростували інформацію.

Правоохоронці пояснили, що подія відбулася близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху. Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу.

Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця,

– наголосили в поліції.

Своєю чергою, в КМДА закликали представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень.

