Смертельная газовая авария, назначение Саакашвили, необычные свадьбы: фото дня

7 мая 2020 года в Украине произошло очередное резонансное назначение во власть. Тем временем, за границей жили своими бедами и радостями... Резонансные события – в традиционном репортаже 24 канала "Фото дня".

Газ-убийца



От газа пострадало много детей / Фото Timesofindia

На заводе компании по производству электроники LG, вблизи индийского города Висакхапатнам, произошла ужасная авария – утечка смертельного газа, от которого, по данным на 24:00, уже погибли 11 человек. И количество жертв, к сожалению, может увеличиться. В больницах находятся сотни отравленных. Кроме того, многие люди могут быть без сознания в своих домах. По словам правоохранителей, газовые цистерны находились без присмотра из-за карантина, сообщаетThe Guardian.

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За назначение!



Михеил Саакашвили к празднованию готов

Михеил Саакашвили все же получил должность. Не вице-премьера, как планировалось изначально, а председателя Исполнительного комитета реформ. Но и это назначение очень порадовало экс-президента Грузии. Он выложил в фейсбук фото счастливого себя вместе с вином. Якобы именно сегодня несколько бутылок отличного напитка из его села "прорвали карантин и доехали до него". Очень вовремя! "В принципе, сегодня есть что отмечать", – добавил Михаил.

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Свадьба назло карантину



Гости "поздравляют" со свадьбой

Карантин карантином, а свадьбу отменять нельзя! Так решили невесты Перрис Хатчи и Эмили Маначи из американского Сан-Франциско. При этом карантинные правила они нисколько не нарушили. Церемония происходила в пустой церкви, а вместо гостей на стульях были портреты. На фото, опубликованном в твиттере, отец ведет дочь к алтарю вдоль прохода пустой церкви.

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Подарок таблоидам



Ричард Гир и Алехандра Сильва

Другая американская пара – звезда Голливуда Ричард Гир и красотка Алехандра Сильва отметили уже вторую годовщину совместной жизни. Чтобы поздравить себя и напомнить поклонникам о счастливой дате, Алехандра выложила в инстаграме свадебные фото, которые ранее нигде не публиковались. Волшебные фотографии сразу распространили все ведущие таблоиды мира.

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