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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Смертельна газова аварія, призначення Саакашвілі, незвичайні весілля: фото дня

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      Жертв аварії на заводі LG виносили на руках
      Жертв аварії на заводі LG виносили на руках / Timesofindia

      7 травня 2020 року – в Україні сталося чергове резонансне призначення у владу. Тим часом, за кордоном жили своїми бідами і радощами… Резонансні події – у традиційному репортажі 24 каналу "Фото дня".

      Газ-убивця

      Газова аварія в Індії
      Від газу постраждало багато дітей / Фото Timesofindia

      На заводі компанії з виробництва електроніки LG, що поблизу індійського міста Вісакхапатнам, сталася жахлива аварія – витік смертельний газ, від якого, за даними на 24:00, вже загинули 11 людей. І кількість жертв, на жаль, може збільшитися. В лікарнях перебувають сотні отруєних. Крім того, багато осіб можуть бути непритомними у своїх будинках. За словами правоохоронців, газові цистерни перебували без нагляду через карантин, повідомляє The Guardian.

      Радимо ознайомитися! Як вберегтися від отруєння чадним газом: корисні поради

      За призначення!

      Міхеїл Саакашвілі
      Міхеїл Саакашвілі до святкування готовий       

      Міхеїл Саакашвілі таки отримав посаду. Не віцепрем’єра, як планувлося спочатку, а голови Виконавчого комітету реформ. Але й це призначення дуже потішило експрезидента Грузії. Він виклав у фейсбук фото щасливого себе разом з вином. Буцімто, саме сьогодні кілька пляшок відмінного напою з його села "прорвали карантин і доїхали до нього". Дуже вчасно! "В принципі сьогодні є що відзначати", – додав Міхеїл.

      А ви знали? Найцікавіші факти з біографії Саакашвілі

      Весілля назло карантину

      Карантинне весілля
      Гості "вітають" наречених       

      Карантин – карантином, а весілля відміняти не можна! Так вирішили наречені Перріс Хатчі та Емілі Маначі з американського Сан-Франциско. При цьому карантинні правила вони аніскілечки не порушили. Церемонія відбувалася в порожній церкві, а замість гостей на стільцях були портрети. На фото, опублікованому у твіттері, батько веде доньку до вівтаря вздовж проходу порожньої церкви.

      Давайте порівняємо! Як виглядали весілля українських зірок: архівні фото

      Подарунок таблоїдам

      ​Річард Гір і Алехандра Сільва
      Річард Гір і Алехандра Сільва

      Інша американська пара – зірка Голлівуду Річард Гір та красуня Алехандра Сільва відзначили вже другу річницю спільного життя. Щоб привітати себе і нагадати шанувальникам про щасливу дату, Алехандра виклала в інстаграмі весільні фото, які раніше ніде не публікувалися. Чарівні світлини одразу поширили всі провідні таблоїди світу.

      Фото 6 травня: Смерч біля Мелітополя, потоп у Києві та сніг на Львівщині

      Автор: Анатолій Яворський
      Теги: Новини LifeStyle Фото дня Індія Аварії та ДТП Міхеїл Саакашвілі
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