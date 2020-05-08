Смертельна газова аварія, призначення Саакашвілі, незвичайні весілля: фото дня

7 травня 2020 року – в Україні сталося чергове резонансне призначення у владу. Тим часом, за кордоном жили своїми бідами і радощами… Резонансні події – у традиційному репортажі 24 каналу "Фото дня".

Газ-убивця



Від газу постраждало багато дітей / Фото Timesofindia

На заводі компанії з виробництва електроніки LG, що поблизу індійського міста Вісакхапатнам, сталася жахлива аварія – витік смертельний газ, від якого, за даними на 24:00, вже загинули 11 людей. І кількість жертв, на жаль, може збільшитися. В лікарнях перебувають сотні отруєних. Крім того, багато осіб можуть бути непритомними у своїх будинках. За словами правоохоронців, газові цистерни перебували без нагляду через карантин, повідомляє The Guardian.

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За призначення!



Міхеїл Саакашвілі до святкування готовий

Міхеїл Саакашвілі таки отримав посаду. Не віцепрем’єра, як планувлося спочатку, а голови Виконавчого комітету реформ. Але й це призначення дуже потішило експрезидента Грузії. Він виклав у фейсбук фото щасливого себе разом з вином. Буцімто, саме сьогодні кілька пляшок відмінного напою з його села "прорвали карантин і доїхали до нього". Дуже вчасно! "В принципі сьогодні є що відзначати", – додав Міхеїл.

А ви знали? Найцікавіші факти з біографії Саакашвілі

Весілля назло карантину



Гості "вітають" наречених

Карантин – карантином, а весілля відміняти не можна! Так вирішили наречені Перріс Хатчі та Емілі Маначі з американського Сан-Франциско. При цьому карантинні правила вони аніскілечки не порушили. Церемонія відбувалася в порожній церкві, а замість гостей на стільцях були портрети. На фото, опублікованому у твіттері, батько веде доньку до вівтаря вздовж проходу порожньої церкви.

Давайте порівняємо! Як виглядали весілля українських зірок: архівні фото

Подарунок таблоїдам



Річард Гір і Алехандра Сільва

Інша американська пара – зірка Голлівуду Річард Гір та красуня Алехандра Сільва відзначили вже другу річницю спільного життя. Щоб привітати себе і нагадати шанувальникам про щасливу дату, Алехандра виклала в інстаграмі весільні фото, які раніше ніде не публікувалися. Чарівні світлини одразу поширили всі провідні таблоїди світу.

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