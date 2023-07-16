Под Кропивницким столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и много пострадавших

Смертельная авария произошла на трассе Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог. Там столкнулись два микроавтобуса – рейсовый и грузовой.

ДТП произошло возле села Братолюбовка Гуровской общины Кропивницкого района в воскресенье, 16 июля. Служба спасения получила сообщение об аварии в 13:50.

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Подробности смертельной аварии

По трассе по маршруту Киев – Кривой Рог ехал рейсовый автобус. К сожалению, он столкнулся с грузовым бусом. Пока устанавливается, кто именно из водителей может быть виновником ДТП. После столкновения двух автомобилей троих человек заблокировало в транспорте. Однако спасатели их разблокировали и передали медикам.

Известно о 2 погибших. Один человек скончался на месте аварии, а другой – по дороге в больницу. В результате ДТП пострадали 17 человек. Их осматривают врачи, чтобы установить степень телесных повреждений. Среди пострадавших есть пассажиры обоих микроавтобусов.

Ужасные последствия дорожной аварии / Фото ГСЧС



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