Смертельное ДТП в Польше: сколько беженцев из Украины было в автобусе
Источник:"Радио Свобода"
На востоке Польши неподалеку от нашей границы микроавтобус врезался в дерево, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. В этой машине ехали граждане Украины.
Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць прокомментировал смертельную ДТП в Польше с украинцами. По его словам, 3 из 10 пассажиров этого микроавтобуса – это украинские беженцы.
К теме Украинка потеряла ребенка и оказалась в полиции: посол рассказал о смертельном ДТП в Польше
Что рассказал консул
Куц сообщил, что трое пассажиров имеют статус временной защиты. К счастью они выжили в дорожной аварии. Генеральный консул Украины в Люблине сообщил, что эти люди пострадали в ДТП. Однако их состояние удовлетворительное.
Он подчеркнул, что наши консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь. Также дипломаты работают над тем, чтобы тела наших погибших граждан как можно быстрее отправили в Украину.
Что этому предшествовало
В воскресенье утром около 4:40, 19 ноября, микроавтобус VW Crafter двигался в сторону границы, однако выехал на встречную полосу, съехал за пределы дороги и врезался в дерево на обочине. Инцидент произошел в селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства, расположенном на востоке Польши возле города Грубешев.
В машине ехали 10 украинцев. В результате этой аварии погибли две женщины и 6-летний ребенок. Также пострадали ещё две женщины, водитель и 3-летний ребенок. Мама обоих детей выжила. Она находится в полицейском участке, где её оказывают психологическую помощь.
Известно, что водитель был трезв. По предварительной информации, он мог уснуть за рулем. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы.
Подобные случаи уже были в Польше
- Ранее в Польше, неподалеку от границы, на дороге номер 12 в Титусине автобус Volkswagen Transporter с украинцами влетел в стоящий на обочине грузовик. К несчастью, 33-летняя пассажирка микроавтобуса погибла, еще 8 украинцев оказались в медицинском учреждении.
- Напомним, в поселке Демби водительница автобуса Nissan, в котором ехали украинцы, не пропустила Alfa Romeo и врезалась в эту машину. В результате погибла 72-летняя пассажирка этой легковушки. 8 пассажиров автобуса госпитализировали. Среди пострадавших было 3 гражданки Украины.