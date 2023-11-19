Украинка потеряла ребенка и оказалась в полиции: посол рассказал о смертельном ДТП в Польше
Источник:ТСН
Посол Украины в Польше прокомментировал ужасную аварию с нашими гражданами, произошедшую неподалеку от границы. Он рассказал о судьбе пострадавших.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что в результате ДТП возле города Грубешев есть 4 пострадавших. Среди них – ребенок, которому всего 3 года.
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Что рассказал посол
Дипломат заявил, что всех раненых госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице. По его словам, мама пострадавшего 3-летнего ребенка находится в полиции.
Мама 3-летнего ребенка находится в отделении полиции, ей, в частности, оказывают психологическую помощь, потому что ее старший ребенок – 6-летняя девочка – погибла в ДТП,
– объяснил Зварыч.
Что еще известно о пострадавших
Как пишет "Радио Свобода", 3 из 10 пассажиров этого микроавтобуса являются украинскими беженцами. Генеральный консул Украины в Люблине заявил, что у этих людей есть статус временной защиты. Однако он не конкретизировал, о каких именно пассажирах говорится. Ведь часть людей была госпитализирована, а остальным была оказана помощь на месте.
Собеседник заявил, что украинские консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь. Также они работают над тем, чтобы тела погибших граждан Украины как можно быстрее доставили домой.
Напомним, что эта авария произошла утром 19 ноября около 4:40 в селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства. Микроавтобус выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево. В результате две женщины и 6-летний ребенок погибли. Все они обладали украинским гражданством.
Польская полиция сообщила, что водитель был трезв. Существует версия, что он мог уснуть за рулем. Известно, что этого мужчину госпитализировали. Также госпитализировали 3-летнего ребенка и двух женщин.
Другие аварии в Польше с украинцами
- Летом на дороге номер 12 в Титусине в Хелмском уезде микроавтобус с гражданами Украины врезался в припаркованный на обочине грузовик. В результате погибла 33-летняя пассажирка, а 8 других украинцев оказались в больнице.
- Напомним, на прошлое Рождество в Люблинском воеводстве украинца задавил собственный автомобиль. 55-летний мужчина менял колесо автобуса, в котором сидели пассажиры. Транспорт внезапно сдвинулся с места и наехал на водителя.
- Как сообщалось ранее, в польском поселке Демби автобус не уступил движение и врезался в другую машину. В результате 72-летняя пассажирка легковушки погибла на месте аварии, еще 8 человек, среди которых 3 украинки, пострадали.