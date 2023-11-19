Украинка потеряла ребенка и оказалась в полиции: посол рассказал о смертельном ДТП в Польше

Посол Украины в Польше прокомментировал ужасную аварию с нашими гражданами, произошедшую неподалеку от границы. Он рассказал о судьбе пострадавших.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что в результате ДТП возле города Грубешев есть 4 пострадавших. Среди них – ребенок, которому всего 3 года.

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Что рассказал посол

Дипломат заявил, что всех раненых госпитализировали. Сейчас они находятся в больнице. По его словам, мама пострадавшего 3-летнего ребенка находится в полиции.

Мама 3-летнего ребенка находится в отделении полиции, ей, в частности, оказывают психологическую помощь, потому что ее старший ребенок – 6-летняя девочка – погибла в ДТП,

– объяснил Зварыч.

Что еще известно о пострадавших

Как пишет "Радио Свобода", 3 из 10 пассажиров этого микроавтобуса являются украинскими беженцами. Генеральный консул Украины в Люблине заявил, что у этих людей есть статус временной защиты. Однако он не конкретизировал, о каких именно пассажирах говорится. Ведь часть людей была госпитализирована, а остальным была оказана помощь на месте.

Собеседник заявил, что украинские консулы делают все для того, чтобы пострадавшие получили оперативную и качественную медицинскую помощь. Также они работают над тем, чтобы тела погибших граждан Украины как можно быстрее доставили домой.

Напомним, что эта авария произошла утром 19 ноября около 4:40 в селе Верешин Грубешевского уезда Люблинского воеводства. Микроавтобус выехал на встречную полосу, а затем врезался в дерево. В результате две женщины и 6-летний ребенок погибли. Все они обладали украинским гражданством.

Польская полиция сообщила, что водитель был трезв. Существует версия, что он мог уснуть за рулем. Известно, что этого мужчину госпитализировали. Также госпитализировали 3-летнего ребенка и двух женщин.

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