Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що внаслідок ДТП біля міста Грубешів є 4 постраждалих. Серед них – дитина, якій лише 3 роки.

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Що розповів посол

Дипломат заявив, що всіх поранених ушпиталили. Зараз вони у лікарні. За його словами, мама постраждалої 3-річної дитини перебуває у поліції.

Мама 3-річної дитини перебуває у відділку поліції, їй, зокрема надають психологічну допомогу, бо її старша дитина – 6-річна дівчинка – загинула в ДТП,

– пояснив Зварич.

Що ще відомо про постраждалих

Як пише "Радіо Свобода", 3 з 10 пасажирів цього мікроавтобуса є українськими біженцями. Генеральний консул України у Любліні заявив, що ці люди мають статус тимчасового захисту. Однак він не конкретизував, про яких саме пасажирів мовиться. Адже частину людей госпіталізували, а решті надали допомогу на місці.

Співрозмовник видання заявив, що українські консули роблять все для того, аби постраждалі отримали оперативну та якісну медичну допомогу. Також вони працюють над тим, щоб тіла загиблих громадян України якнайшвидше доправити додому.

Нагадаємо, що ця аварія сталася вранці 19 листопада близько о 4:40 у селі Верешин Грубешівського повіту Люблінського воєводства. Мікроавтобус виїхав на зустрічну смугу, а потім врізався у дерево. В результаті двоє жінок та 6-річна дитина загинули. Усі вони мали українське громадянство.

Польська поліція повідомила, що водій був тверезий. Існує версія, що він міг заснути за кермом. Відомо, що цього чоловіка ушпиталили. Також госпіталізували 3-річну дитину та двох жінок.

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