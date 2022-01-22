Смертельное ДТП с участием подростка в Луцке: новые детали по делу

В Луцке машина, за рулем которой был 16-летний парень, влетела в толпу людей на пешеходном переходе. Погибла женщина. СМИ сообщают, что у подозреваемого подростка уже были проблемы с законом.

Об этом сообщили волынские СМИ со ссылкой на собственные источники. По этой информации, еще до ДТП парень совершил разбой.

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Подросток может быть причастен к другим преступлениям

Подросток применил баллончик со слезоточивым газом и отобрал iPhone. Кроме того, юноше инкриминируют и угон автомобиля. Ведь отчим парня, машину которого он взял, не давал на это разрешения. Итак, это уголовное правонарушение.

СМИ пишут, что вскоре парню сообщат о новом подозрении. Пока несовершеннолетний водитель находится под круглосуточным домашним арестом.

Через три недели после аварии умерла потерпевшая 39-летняя лучанка. Женщина так и не пришла в сознание. В аварии пострадал и ее 5-летний сын, мальчика уже выписали из больницы.

Ранее 5-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП с мамой в Луцке, выписали из больницы

Что известно о смертельной аварии в Луцке: