Число погибших шокирует: в Винницкой области в ДТП разбились дети и взрослые

В Винницкой области произошла смертельная авария возле села Бродецкое Хмельникского района. На дороге столкнулся легковой автомобиль и грузовик.

Смертельное ДТП произошло 22 августа в 19:28. Правоохранители показали фотографии с места происшествия.

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Подробности трагедии

К сожалению, в результате аварии погибли 9 человек. Это ДТП унесло жизни не только взрослых, но еще и детей.

Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с грузовиком DAF. В легковушке находился водитель и 8 пассажиров, среди которых были и несовершеннолетние. Все эти люди погибли в ДТП.

На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельникского райотдела, криминалисты и спасатели,

– говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все происшествия. Как видно на фотографиях, грузовик перевозил бревна. После столкновения этот транспорт оказался на обочине.

Фото с места ужасной аварии / Фото Полиции Винницкой области

Эта смертельная авария унесла жизни 9 человек / Фото Полиции Винницкой области

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