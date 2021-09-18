Смертельное столкновение кроссовера и грузовика на Сумщине: погибли несколько человек

В Сумской области вечером 17 сентября произошла жуткая автокатастрофа. Toyota Highlander не разминулась с грузовиком DAF, три человека погибли.

Трагедия произошла около полуночи на автодороге Сумы – Киев – Юнаковка, недалеко от Штеповки.

К теме В Киеве будут судить водителя, который пьяным зажал женщину между машиной и грузовиком

Погибли трое пассажиров Toyota

Как рассказали в полиции, 32-летний водитель Toyota допустил столкновение с грузовиком с прицепом.

На месте трагедии погибли три пассажира кроссовера: 41-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 41 и 45 лет. Их травмы оказались несовместимыми с жизнью. Водитель легковушки попал в больницу, его состояние – тяжелое.

Состояние водителя кроссовера – тяжелое

Полиция открыла уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Сейчас продолжаются следственные действия.



Машина была разбита полностью / Фото полиции Сумской области



Кроссовер столкнулся с грузовиком с прицепом / Фото полиции Сумской области

Коротко о последних резонансных ДТП в Украине: