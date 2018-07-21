Смертельное ДТП с участием чиновника на Закарпатье: Порошенко сказал свое слово

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об увольнении с должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области Виктора Олефира, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть двух женщин.

Об этом говорится на официальном сайте украинского гаранта.

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"Уволить Олефира Виктора Ивановича с должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области в связи с поданным им заявлением. Президент Украины Петр Порошенко", – отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, предполагаемым виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин: одна скончалась на месте аварии, а вторую увезла "скорая", однако и та, к сожалению, умерла в больнице.

По словам главы региона Геннадия Москаля, Олефир после инцидента написал заявление об увольнении, но его только отстранили от должности. Впоследствии на заседании правительства приняли решение уволить чиновника с должности.