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Смертельна ДТП за участю чиновника на Закарпатті: Порошенко сказав своє слово

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Порошенко звільнив Віктора Олефіра, який п'яним здійснив смертельний наїзд на двох жінок, з посади голови Перечинської райдержадміністрації
Порошенко звільнив Віктора Олефіра, який п'яним здійснив смертельний наїзд на двох жінок, з посади голови Перечинської райдержадміністрації / Соцмережі

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть двох жінок.

Про це мовиться на офіційному сайті українського гаранта.

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"Звільнити Олефіра Віктора Івановича з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою. Президент України Петро Порошенко", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, імовірним винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок: одна померла на місці аварії, а другу забрала "швидка", однак і та, на жаль, відійшла на той світ у лікарні. 

За словами очільника регіону Геннадія Москаля, Олефір після інциденту написав заяву про звільнення, але його лише відстронили від посади. Згодом на засіданні уряду ухвалили звільнити чиновника з посади. 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Президент України Петро Порошенко Кримінальні новини Алкоголь Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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