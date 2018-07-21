Смертельна ДТП за участю чиновника на Закарпатті: Порошенко сказав своє слово
Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть двох жінок.
Про це мовиться на офіційному сайті українського гаранта.
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"Звільнити Олефіра Віктора Івановича з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою. Президент України Петро Порошенко", – зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, імовірним винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок: одна померла на місці аварії, а другу забрала "швидка", однак і та, на жаль, відійшла на той світ у лікарні.
За словами очільника регіону Геннадія Москаля, Олефір після інциденту написав заяву про звільнення, але його лише відстронили від посади. Згодом на засіданні уряду ухвалили звільнити чиновника з посади.
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