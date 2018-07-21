Смертельна ДТП за участю чиновника на Закарпатті: Порошенко сказав своє слово

Порошенко звільнив Віктора Олефіра, який п'яним здійснив смертельний наїзд на двох жінок, з посади голови Перечинської райдержадміністрації / Соцмережі

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області Віктора Олефіра, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть двох жінок.