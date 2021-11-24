В смертельном ДТП в Болгарии погибли 11 членов одной семьи, – СМИ

В Болгарии в ночь на 23 ноября автобус с туристами попал в жуткое ДТП. Среди 45 погибших в ДТП была семья из 11 человек, которая ехала в путешествие.

На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились 52 человека, из них 7 смогли выжить. СМИ пишут, что эта авария стала самой смертоносной в Европе за 10 лет.

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Погибла семья из 11 человек

В жутком ДТП на трассе София – Благоевград погибли 45 человек, 12 из которых – это дети. В то же время пострадавших, которые смогли выжить, оперативно доставили в тяжелом состоянии в больницу.

Известно, что среди жертв ДТП была большая семья из 11 человек. Они часто путешествовали по Европе.

ДТП с автобусом в Болгарии

Автобус с туристами попал в ДТП на трассе София – Благоевград.

На большой скорости транспортное средство столкнулось с ограждением и после этого загорелось.

Оно полностью выгорело буквально за 2–3 минуты. Из 52 пассажиров спаслись только семеро.

По информации нашего МИД, украинцев среди жертв и пострадавших нет.