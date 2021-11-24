В смертельном ДТП в Болгарии погибли 11 членов одной семьи, – СМИ
24 ноября 2021 , 16:04Читати новину українською
Источник:Trafficnews
В Болгарии в ночь на 23 ноября автобус с туристами попал в жуткое ДТП. Среди 45 погибших в ДТП была семья из 11 человек, которая ехала в путешествие.
На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились 52 человека, из них 7 смогли выжить. СМИ пишут, что эта авария стала самой смертоносной в Европе за 10 лет.
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Погибла семья из 11 человек
В жутком ДТП на трассе София – Благоевград погибли 45 человек, 12 из которых – это дети. В то же время пострадавших, которые смогли выжить, оперативно доставили в тяжелом состоянии в больницу.
Известно, что среди жертв ДТП была большая семья из 11 человек. Они часто путешествовали по Европе.Обратите внимание! Сейчас рассматривают 2 версии жуткой аварии со сгоревшим автобусом. ДТП могло произойти из-за технической неисправности или же человеческой ошибки.
ДТП с автобусом в Болгарии
- Автобус с туристами попал в ДТП на трассе София – Благоевград.
- На большой скорости транспортное средство столкнулось с ограждением и после этого загорелось.
- Оно полностью выгорело буквально за 2–3 минуты. Из 52 пассажиров спаслись только семеро.
- По информации нашего МИД, украинцев среди жертв и пострадавших нет.