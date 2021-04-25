Украинцы празднуют Вербное воскресенье. В скандалы попали сразу двое "слуг народа": Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко, а Николай Тищенко громко отгулял день рождения жены в карантин. Вот где настоящее золото: стремительно выросли цены на масло. В Украине заморозки, однако огороды никто не отменял. Такими были главные темы мемов в течение уходящей недели.

Над чем смеялись украинцы с 19 по 25 апреля – читайте в материале.

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Не я бью – верба бьет

Приближается время величайшего христианского праздника – Пасхи. За неделю до Пасхи традиционно освящают в храмах ивовые ветви. В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии верующим советовали просматривать онлайн-трансляции богослужений и самостоятельно окропить ветви святой водой. Однако ни один коронавирус не может отменить традиции в шутку побить своих близких ивой, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, через неделю Пасха".

Карантин – карантином, день рождения – по расписанию

На этой неделе сразу два представителя "Слуги народа" попали в серьезные скандалы. Так нардеп Николай Тищенко устроил празднование дня рождения любимой жены – вечеринку в столичном отеле. Казалось бы, за это народного избранника следует только похвалить, но в это время в Киеве действовали строгие карантинные ограничения красной зоны.

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Кадры с вечеринки, которая завершилась фейерверком, обнародовали журналисты. Полиция открыла уголовное производство из-за нарушения условий карантина. И Тищенко, и его жена-именинница много времени в соцсетях потратили на объяснение: мол, праздновали в гостиничном номере, людей было мало, все они сделали тесты и даже уже успели переболеть коронавирусом.

Интересно! На онлайн-заседании фракции "Слуга народа" поступок Тищенко осудили и строго приказали: он должен заплатить самый большой штраф – как это решат правоохранительные органы. Однако за подпольную вечеринку придется отвечать таки отелю, где она состоялась.

Тищенко знов в локдаун гуляв в ресторані pic.twitter.com/LFWKxsun9n — Игорь (@tZosVyXhlIXJn4t) April 20, 2021

В гости к диктатору

В еще больший скандал – на этот раз международного масштаба – попал коллега Тищенко по фракции Евгений Шевченко. Он решил наведаться в Минск – к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Перед этим Шевченко уже не раз приезжал в Беларусь. Тет-а-тет с диктатором украинский нардеп отметил, что для него честь познакомиться и заверил в любви украинцев к белорусскому народу. С пустыми руками из Минска Шевченко не вернулся – Лукашенко презентовал ему водку. Эксклюзивную серию "Президент" якобы не купить в магазине.

Обратите внимание! За такую ​​самодеятельность Шевченко в фракции не похвалили. Вопрос вынесли на онлайн-заседание. Заместитель председателя фракции Александр Корниенко не исключает, что Шевченко "отпустят в свободное плавание".

Вот какое оно – настоящее золото

Неожиданным героем для мемов недели, стало обычная масло. Хотя – не такое уж и обычное, ведь цены на него в последнее время подскочили чуть ли не вдвое. Этим конечно очень забеспокоились украинские хозяйки, у которых пасхальные праздники – на носу. Шутники проявили изобретательность и наделали из такого достаточно печального факта множество веселых мемов. Вот чем стоило запасаться, а не гречкой и туалетной бумагой.

Весна – время сажать

Хотя сурок Тимка и наобещал украинцам раннюю весну, однако стало очевидно, что грызун, мягко говоря, сказал неправду. В воздухе и на почве – заморозки, зимние вещи вернулись из шкафов, а с неба в некоторых областях время от времени падает снег.

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Однако ни такие неприятности от погоды, ни пандемия, ни красные зоны и локдауны не изменят многовековой украинской традиции: весна пришла – время сажать. Пользователи сетей уже начали закидывать мемами о ежегодных картофельных марафонах.