Найсмішніші меми тижня: не я б'ю – верба б'є, зашквари "слуг народу", час саджати
Українці святкують Вербну неділю. У скандали потрапили одразу двоє "слуг народу": Євгеній Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком, а Микола Тищенко гучно відгуляв день народження дружини у карантин. Ось де справжнє золото: стрімко зросли ціни на олію. В Україні заморозки, проте городи ніхто не скасовував. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.
Джерело:24 канал
Над чим сміялися українці з 19 по 25 квітня – читайте у матеріалі.
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Не я б'ю – верба б'є
Наближається час до найбільшого християнського свята – Великодня. За тиждень до Пасхи традиційно освячують у храмах вербові гілки. Цього року, як і минулого, через пандемію вірянам радили переглядати онлайн-трансляції богослужінь та самостійно окропити гілля свяченою водою. Проте жоден коронавірус не може скасувати традиції жартома огріти своїх близьких вербою, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".
Карантин – карантином, день народження – за розкладом
Цього тижня одразу двоє представників "Слуги народу" потрапили у неабиякі скандали. Так нардеп Микола Тищенко влаштував святкування дня народження коханої дружини – вечірку у столичному готелі. Здавалось би, за це народного обранця слід лише похвалити, проте у цей час у Києві діяли суворі карантинні обмеження червоної зони.
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Кадри з вечірки, яка завершилась феєрверком, оприлюднили журналісти. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення умов карантину. І Тищенко, і його дружина-іменинниця чимало часу у соцмережах витратили на пояснення: мовляв, святкували у готельному номері, людей було мало, всі вони зробили тести та навіть уже встигли перехворіти на коронавірус.
В гості до диктатора
У ще більший скандал – цього разу міжнародного масштабу – потрапив колега Тищенка по фракції Євгеній Шевченко. Він вирішив навідатись у Мінськ – до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
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Перед цим Шевченко вже не раз приїжджав до Білорусі. Тет-а-тет з диктатором український нардеп зауважив, що для нього честь познайомитись та й запевнив у любові українців до білоруського народу. З порожніми руками з Мінська Шевченко не повернувся – Лукашенко презентував йому горілку. Ексклюзивну серію "Президент" начебто не купити в магазині.
Он яке воно – справжнє золото
Несподіваною героїнею для мемів тижня, що минає, стала звичайна олія. Хоча – не така вже й звичайна, адже ціни на неї останнім часом підскочили ледь не удвічі. Цим звісно дуже занепокоїлись українські господині, у яких великодні свята – на носі. Жартівники виявили винахідливість і наробили з такого досить сумного факту безліч веселих мемів. Ось чим варто було запасатись, а не гречкою та туалетним папером.
Весна – час саджати
Хоча бабак Тимко і наобіцяв українцям ранню весну, проте стало очевидно, що гризун, м'яко кажучи, сказав неправду. У повітрі та на ґрунті – заморозки, зимові речі повернулись з шаф, а з неба у деяких областях час від часу падає сніг.
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Проте ані такі прикрості від погоди, ані пандемія, ані червоні зони та локдауни не змінять багатовікової української традиції: весна прийшла – час саджати. Користувачі мереж уже почали закидати мемами про щорічні картопляні марафони.
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