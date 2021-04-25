Українці святкують Вербну неділю. У скандали потрапили одразу двоє "слуг народу": Євгеній Шевченко зустрівся з Олександром Лукашенком, а Микола Тищенко гучно відгуляв день народження дружини у карантин. Ось де справжнє золото: стрімко зросли ціни на олію. В Україні заморозки, проте городи ніхто не скасовував. Такими були головні теми мемів впродовж тижня, що минає.

Над чим сміялися українці з 19 по 25 квітня – читайте у матеріалі.

До теми Великдень 2021: скільки коштуватиме святковий кошик

Не я б'ю – верба б'є

Наближається час до найбільшого християнського свята – Великодня. За тиждень до Пасхи традиційно освячують у храмах вербові гілки. Цього року, як і минулого, через пандемію вірянам радили переглядати онлайн-трансляції богослужінь та самостійно окропити гілля свяченою водою. Проте жоден коронавірус не може скасувати традиції жартома огріти своїх близьких вербою, примовляючи: "Не я б'ю – верба б'є, за тиждень Великдень".

Карантин – карантином, день народження – за розкладом

Цього тижня одразу двоє представників "Слуги народу" потрапили у неабиякі скандали. Так нардеп Микола Тищенко влаштував святкування дня народження коханої дружини – вечірку у столичному готелі. Здавалось би, за це народного обранця слід лише похвалити, проте у цей час у Києві діяли суворі карантинні обмеження червоної зони.

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Кадри з вечірки, яка завершилась феєрверком, оприлюднили журналісти. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення умов карантину. І Тищенко, і його дружина-іменинниця чимало часу у соцмережах витратили на пояснення: мовляв, святкували у готельному номері, людей було мало, всі вони зробили тести та навіть уже встигли перехворіти на коронавірус.

Цікаво! На онлайн-засіданні фракції "Слуга народу" вчинок Тищенка засудили і суворо наказали: він має сплатити найбільший штраф – як це вирішать правоохоронні органи. Проте за підпільну вечірку доведеться відповідати таки готелю, де вона відбулась.

Тищенко знов в локдаун гуляв в ресторані pic.twitter.com/LFWKxsun9n — Игорь (@tZosVyXhlIXJn4t) April 20, 2021

В гості до диктатора

У ще більший скандал – цього разу міжнародного масштабу – потрапив колега Тищенка по фракції Євгеній Шевченко. Він вирішив навідатись у Мінськ – до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Перед цим Шевченко вже не раз приїжджав до Білорусі. Тет-а-тет з диктатором український нардеп зауважив, що для нього честь познайомитись та й запевнив у любові українців до білоруського народу. З порожніми руками з Мінська Шевченко не повернувся – Лукашенко презентував йому горілку. Ексклюзивну серію "Президент" начебто не купити в магазині.

Зверніть увагу! За таку самодіяльність Шевченка у фракції не похвалили. Питання винесли на онлайн-засідання. Заступник голови фракції Олександр Корнієнко не виключає, що Шевченка "відпустять у вільне плавання".

Он яке воно – справжнє золото

Несподіваною героїнею для мемів тижня, що минає, стала звичайна олія. Хоча – не така вже й звичайна, адже ціни на неї останнім часом підскочили ледь не удвічі. Цим звісно дуже занепокоїлись українські господині, у яких великодні свята – на носі. Жартівники виявили винахідливість і наробили з такого досить сумного факту безліч веселих мемів. Ось чим варто було запасатись, а не гречкою та туалетним папером.

Весна – час саджати

Хоча бабак Тимко і наобіцяв українцям ранню весну, проте стало очевидно, що гризун, м'яко кажучи, сказав неправду. У повітрі та на ґрунті – заморозки, зимові речі повернулись з шаф, а з неба у деяких областях час від часу падає сніг.

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Проте ані такі прикрості від погоди, ані пандемія, ані червоні зони та локдауни не змінять багатовікової української традиції: весна прийшла – час саджати. Користувачі мереж уже почали закидати мемами про щорічні картопляні марафони.